Баркли в слаломном проходе обыграл пятерых соперников. Видео
Полузащитник «Челси» Росс Баркли обыграл пятерых соперников во время слаломного прохода вдоль линии штрафной во втором тайме выездного матча 3-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити». Затем он сделал передачу партнёру, но удар того заблокировал защитник.
Видео доступно на «Чемпионате».
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3-й тур АПЛ стартовал в пятницу, 23 августа. «Астон Вилла» на своём поле победила «Эвертон» со счётом 2:0.
24 августа также встречаются «Уотфорд» – «Вест Хэм Юнайтед», «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас», «Шеффилд Юнайтед» – «Лестер Сити», «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Саутгемптон» и «Ливерпуль» – «Арсенал».
Тур завершится в воскресенье, 25 августа матчами «Борнмут» – «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур» – «Ньюкасл Юнайтед» и «Вулверхэмптон».
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