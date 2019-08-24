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«Челси» обыграл «Норвич», впервые победив при Лэмпарде

«Челси» обыграл «Норвич», впервые победив при Лэмпарде
Футбол / Англия 0

В матче 3-го тура английской Премьер-Лиги «Челси» обыграл «Норвич Сити». Встреча проходила на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже. Итоговый счёт матча — 3:2.

Первый мяч в игре был забит уже на 3-й минуте. Автором результативного удара стал форвард синих Тэмми Абрахам. По прошествии ещё трех минут счёт сравнял Тодд Кантвелл. На 17-й минуте Мэйсон Маунт во второй раз вывел гостей вперёд. Однако на 30-й минуте лучший бомбардир чемпионата Теэму Пукки, забив пятый мяч в АПЛ, восстановил паритет. Победу лондонцам принёс гол того же Абрахама на 68-й минуте.

Эта победа стала первой для Фрэнка Лэмпарда во главе «Челси». С 4 очками в активе его команда поднялась на 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Норвич» (3) — на 13-м.

Англия - Премьер-лига. 3-й тур
24 августа 2019, суббота. 14:30 МСК
Норвич Сити
Норидж
2 : 3
Челси
Лондон
0:1 – Абрахам – 3, 1:1 – Кантвелл – 6, 1:2 – Маунт – 17, 2:2 – Пукки – 30, 2:3 – Абрахам – 68
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