Абрахам шикарным дальним ударом вывел «Челси» вперёд в матче с «Норвичем». Видео

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» – «Челси» гости повели в счёте — 3:2. На 68-й минуте дубль во встрече оформил нападающий Тэмми Абрахам.



Абрахам получил вертикальную передачу от Матеео Ковачича перед штрафной, смещаясь в центр, поочерёдно ушёл от двух соперников и дальним ударом отправил мяч в ворота.

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Пукки с острого угла пробил Кепу, сравняв счёт в матче «Норвич» – «Челси». Видео

3-й тур АПЛ стартовал в пятницу, 23 августа. «Астон Вилла» на своём поле победила «Эвертон» со счётом 2:0.



24 августа также встречаются «Уотфорд» – «Вест Хэм Юнайтед», «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас», «Шеффилд Юнайтед» – «Лестер Сити», «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Саутгемптон» и «Ливерпуль» – «Арсенал».



Тур завершится в воскресенье, 25 августа, матчами «Борнмут» – «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур» – «Ньюкасл Юнайтед» и «Вулверхэпмтон» – «Бёрнли».