«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Брагой»

Московский «Спартак» на своём официальном канале в YouTube опубликовал видео, в котором показал, что осталось за кадром в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Брагой» (0:1).

Показано прибытие футболистов красно-белых на стадион, разминка перед матчем, выход на поле и ключевые моменты игры.

Видео можно посмотреть на канале «Спартака» в YouTube.

Ответный матч между командами состоится 29 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:15 мск. Победитель противостояния выйдет в групповую стадию Лиги Европы.

В предыдущем раунде турнира «Спартак» по сумме двух матчей прошёл швейцарский «Тун». В первом матче на выезде красно-белые обыграли соперника со счётом 3:2, а в ответной встрече в Москве одержал победу со счётом 2:1.