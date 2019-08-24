«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Брагой»

Московский «Спартак» на своём официальном канале в YouTube опубликовал видео, в котором показал, что осталось за кадром в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Брагой» (0:1).
Показано прибытие футболистов красно-белых на стадион, разминка перед матчем, выход на поле и ключевые моменты игры.
Видео можно посмотреть на канале «Спартака» в YouTube.
Ответный матч между командами состоится 29 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:15 мск. Победитель противостояния выйдет в групповую стадию Лиги Европы.
В предыдущем раунде турнира «Спартак» по сумме двух матчей прошёл швейцарский «Тун». В первом матче на выезде красно-белые обыграли соперника со счётом 3:2, а в ответной встрече в Москве одержал победу со счётом 2:1.
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