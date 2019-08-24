Форвард «Уфы» Козлов получил травму в матче с «Зенитом»

Нападающий «Уфы» Андрей Козлов из-за травмы не смог доиграть домашний матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». 30-летний футболист получил повреждение в результате столкновения с защитником сине-бело-голубых Игорем Смольниковым. Вместо него на поле на 27-й минуте вышел форвард Ловро Бизяк.

Встреча сейчас проходит в Уфе на стадионе «Нефтяник». К 42-й минуте счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Зенит». Приобрести и посмотреть прямую видеотрансляцию встречи можно здесь.

«Зенит», набрав 14 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Уфа» (7) занимает 11-е место.

В 8-м туре РПЛ «Уфа» 31 августа на своём поле сыграет с «Оренбургом», а «Зенит» 1 сентября в гостях встретится с московским «Спартаком».