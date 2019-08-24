Соболев назвал трёх лучших российских футболистов в XXI веке
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев включил в тройку лучших российских футболистов в XXI веке вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, экс-форварда «Зенита» Андрея Аршавина и полузащитника Дмитрия Торбинского.
«Трое лучших российских футболистов XXI века — это Аршавин, Торбинский, наверное, и Акинфеев. Я с Торбинским играл в «Енисее». Человек он хороший, но и футболист очень хороший. Поэтому и выбрал его», — сказал Соболев в интервью клубному YouTube-каналу «Крыльев Советов».
22-летний Соболев является воспитанником барнаульского «Динамо». В «Крылья Советов» перешёл в январе 2018 года из «Томи». В нынешнем сезоне форвард с пятью голами в шести турах является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги.
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- 24 августа 2019
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