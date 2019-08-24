Лэмпард: не понравилось, что «Челси» пропустил два гола

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу со счётом 3:2 в выездном матче 3-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити».

«Это было тяжелое испытание. «Норвич» наберёт дома ещё много очков, потому что это хорошая команда. Не понравилось, что мы пропустили два гола, но в нашей игре было много отличных элементов, так что мне очень приятно.

Я особенно рад за Абрахама. Он оформил дубль и забил победный мяч, однако хочу отметить всех футболистов сегодня, поскольку команда контролировала игру в жаркий день.

Что касается травм, то Педро почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии на разминке, а Маунт получил удар по икроножной мышце, поэтому, надеюсь, он сможет вернуться в строй уже в ближайшее время», — приводит слова Лэмпарда BBC.