В Беларуси создали линейку питьевой воды в честь легенд национальной сборной

Ассоциация белорусской федерации футбола (АБФФ) сообщила о создании линейки питьевой воды под маркой «Легенды национальной сборной». Об этом сообщает официальный сайт АБФФ.
В список легенд вошли футболисты Валентин Белькевич, Юрий Жевнов, Александр Кульчий, Сергей Омельянчук, Максим Ромащенко, Сергей Гуренко, Виталий Кутузов, Тимофей Калачев, Александр Глеб, Сергей Корниленко, Сергей Штанюк. Главным тренер «команды звёзд» — Эдуард Малофеев.
«За 30 лет в белорусском футболе сменилось несколько поколений ярких исполнителей. Они влюбляли в себя болельщиков эффектной игрой, красивыми голами и предельной самоотдачей. Чтобы молодежь не забывала о них, а любители футбола со стажем вспомнили самых эффектных героев прошлого, мы подготовили линейку питьевой воды «Легенды белорусской сборной». 11 игроков и главный тренер — символическая команда звёзд нашего футбола. Тот золотой фонд, благодаря которому мы гордимся главной сборной страны. Они знают, что такое вкус настоящей победы, и теперь готовы поделиться этим вкусом с болельщиками», — сказал председатель ассоциации «Белорусская федерация футбола» Владимир Базанов.
- 24 августа 2019
-
19:08
-
19:06
-
18:59
-
18:57
-
18:56
-
18:54
-
18:53
-
18:46
-
18:34
-
18:29
-
18:28
-
18:28
-
18:19
-
18:17
-
18:12
-
17:58
-
17:53
-
17:47
-
17:41
-
17:31
-
17:22
-
17:13
-
17:01
-
16:48
-
16:45
-
16:30
-
16:26
-
16:25
-
16:12
-
16:07
-
16:03
-
16:00
-
15:53
-
15:46
-
15:32