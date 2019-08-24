В Беларуси создали линейку питьевой воды в честь легенд национальной сборной

Ассоциация белорусской федерации футбола (АБФФ) сообщила о создании линейки питьевой воды под маркой «Легенды национальной сборной». Об этом сообщает официальный сайт АБФФ.

В список легенд вошли футболисты Валентин Белькевич, Юрий Жевнов, Александр Кульчий, Сергей Омельянчук, Максим Ромащенко, Сергей Гуренко, Виталий Кутузов, Тимофей Калачев, Александр Глеб, Сергей Корниленко, Сергей Штанюк. Главным тренер «команды звёзд» — Эдуард Малофеев.

«За 30 лет в белорусском футболе сменилось несколько поколений ярких исполнителей. Они влюбляли в себя болельщиков эффектной игрой, красивыми голами и предельной самоотдачей. Чтобы молодежь не забывала о них, а любители футбола со стажем вспомнили самых эффектных героев прошлого, мы подготовили линейку питьевой воды «Легенды белорусской сборной». 11 игроков и главный тренер — символическая команда звёзд нашего футбола. Тот золотой фонд, благодаря которому мы гордимся главной сборной страны. Они знают, что такое вкус настоящей победы, и теперь готовы поделиться этим вкусом с болельщиками», — сказал председатель ассоциации «Белорусская федерация футбола» Владимир Базанов.