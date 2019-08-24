«Байер» и «Боруссия» М одержали гостевые победы во 2-м туре Бундеслиги

В матче 2-го тура чемпионата Германии леверкузенский «Байер» обыграл дюссельдорфскую «Фортуну» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Дюссельдорфе на стадионе «Эсприт-Арена».
Счёт был открыт на 6-й минуте в результате автогола полузащитника «Фортуны» Льюиса Бейкера. В середине тайма гости довели счёт до крупного благодаря голам Чарлеса Арангиса с паса Керема Демирбая и Карима Беллараби с передачи Кевина Фолланда. В концовке встречи «Фортуне» удалось забить гол престижа — отличился Альфредо Моралес.
«Байер», набрав шесть очков, вышел на третье место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата.
Также завершились ещё несколько матчей 2-го тура Бундеслиги.
«Хоффенхайм» — «Вердер» — 3:2
«Майнц» — «Боруссия» Мёнхенгладбах — 1:3
«Аугсбург» — «Унион» — 1:1
«Падерборн» — «Фрайбург» — 1:3
- 24 августа 2019
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