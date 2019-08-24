«Байер» и «Боруссия» М одержали гостевые победы во 2-м туре Бундеслиги

В матче 2-го тура чемпионата Германии леверкузенский «Байер» обыграл дюссельдорфскую «Фортуну» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Дюссельдорфе на стадионе «Эсприт-Арена».

Счёт был открыт на 6-й минуте в результате автогола полузащитника «Фортуны» Льюиса Бейкера. В середине тайма гости довели счёт до крупного благодаря голам Чарлеса Арангиса с паса Керема Демирбая и Карима Беллараби с передачи Кевина Фолланда. В концовке встречи «Фортуне» удалось забить гол престижа — отличился Альфредо Моралес.

«Байер», набрав шесть очков, вышел на третье место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата.

Также завершились ещё несколько матчей 2-го тура Бундеслиги.

«Хоффенхайм» — «Вердер» — 3:2

«Майнц» — «Боруссия» Мёнхенгладбах — 1:3

«Аугсбург» — «Унион» — 1:1

«Падерборн» — «Фрайбург» — 1:3