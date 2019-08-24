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«Байер» и «Боруссия» М одержали гостевые победы во 2-м туре Бундеслиги

«Байер» и «Боруссия» М одержали гостевые победы во 2-м туре Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В матче 2-го тура чемпионата Германии леверкузенский «Байер» обыграл дюссельдорфскую «Фортуну» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Дюссельдорфе на стадионе «Эсприт-Арена».

Счёт был открыт на 6-й минуте в результате автогола полузащитника «Фортуны» Льюиса Бейкера. В середине тайма гости довели счёт до крупного благодаря голам Чарлеса Арангиса с паса Керема Демирбая и Карима Беллараби с передачи Кевина Фолланда. В концовке встречи «Фортуне» удалось забить гол престижа — отличился Альфредо Моралес.

«Байер», набрав шесть очков, вышел на третье место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата.

Также завершились ещё несколько матчей 2-го тура Бундеслиги.

«Хоффенхайм» — «Вердер» — 3:2

«Майнц» — «Боруссия» Мёнхенгладбах — 1:3

«Аугсбург» — «Унион» — 1:1

«Падерборн» — «Фрайбург» — 1:3

Германия - Бундеслига. 2-й тур
24 августа 2019, суббота. 16:30 МСК
Фортуна
Дюссельдорф
1 : 3
Байер
Леверкузен
0:1 – Бейкер – 6 (автогол), 0:2 – Арангис – 33, 0:3 – Беллараби – 39, 1:3 – Моралес – 82
Германия - Бундеслига. 2-й тур
24 августа 2019, суббота. 16:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
3 : 2
Вердер
Бремен
0:1 – Фуллкруг – 42, 1:1 – Бичакчич – 54, 2:1 – Бебу – 59, 2:2 – Осако – 81, 3:2 – Кадержабек – 87
Удаления: нет – Эггештайн, 77
Германия - Бундеслига. 2-й тур
24 августа 2019, суббота. 16:30 МСК
Майнц
Майнц
1 : 3
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 – Куайсон – 18, 1:1 – Ляйнер – 31, 1:2 – Плеа – 77, 1:3 – Эмболо – 79
Германия - Бундеслига. 2-й тур
24 августа 2019, суббота. 16:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
1 : 1
Унион
Берлин
1:0 – Варгас – 59, 1:1 – Андерссон – 80
Удаления: нет – Шлоттербек, 83
Германия - Бундеслига. 2-й тур
24 августа 2019, суббота. 16:30 МСК
Падерборн 07
Падерборн
1 : 3
Фрайбург
Фрайбург
1:0 – Мамба – 3, 1:1 – Вальдшмидт – 21 (пен), 1:2 – Петерсен – 40, 1:3 – Хун – 90
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