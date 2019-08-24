Дженепо роскошным ударом вывел «Саутгемптон» вперёд в матче с «Брайтоном». Видео

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Саутгемптон» был открыт счёт на 55-й минуте. Отличился полузащитник гостей Мусса Дженепо.
Не доходя нескольких метров до штрафной на левом фланге, Дженепо роскошным обводящим ударом отправил мяч в дальний угол ворот.
Видео доступно на «Чемпионате».
3-й тур АПЛ стартовал в пятницу, 23 августа. «Астон Вилла» на своём поле победила «Эвертон» со счётом 2:0.
24 августа «Челси» в гостях обыграл «Норвич Сити» 3:2. Также в этот день встречаются «Уотфорд» – «Вест Хэм Юнайтед», «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас», «Шеффилд Юнайтед» – «Лестер Сити» и «Ливерпуль» – «Арсенал».
Тур завершится в воскресенье, 25 августа, матчами «Борнмут» – «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур» – «Ньюкасл Юнайтед» и «Вулверхэмптон» – «Бёрнли».
- 24 августа 2019
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