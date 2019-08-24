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Рашфорд не смог сравнять счёт за «МЮ», пробив с пенальти в штангу «КП». Видео

Рашфорд не смог сравнять счёт за «МЮ», пробив с пенальти в штангу «КП». Видео
Футбол / Англия 0

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас» на 70-й минуте при счёте 0:1 нападающий хозяев Маркус Рашфорд не реализовал пенальти. После его мощного удара мяч попал в левую штангу и вылетел за пределы поля.

Видео доступно на «Чемпионате».

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3-й тур АПЛ стартовал в пятницу, 23 августа. «Астон Вилла» на своём поле победила «Эвертон» со счётом 2:0.

24 августа «Челси» в гостях обыграл «Норвич Сити» 3:2. Также в этот день встречаются «Уотфорд» – «Вест Хэм Юнайтед», «Шеффилд Юнайтед» – «Лестер Сити», «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Саутгемптон» и «Ливерпуль» – «Арсенал».

Тур завершится в воскресенье, 25 августа, матчами «Борнмут» – «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур» – «Ньюкасл Юнайтед» и «Вулверхэмптон» – «Бёрнли».

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