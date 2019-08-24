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Вратарь «Краснодара» Сафонов допустил грубую ошибку. «Локомотив» повёл в счёте

Вратарь «Краснодара» Сафонов допустил грубую ошибку. «Локомотив» повёл в счёте
Футбол / РПЛ 0

Польский полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк открыл счёт в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (в данный момент счёт 1:0, идёт 1-й тайм).

Крыховяк беспрепятственно дошёл до штрафной и несильно пробил низом, мяч прошёл под руками голкипера и закатился в сетку ворот «Краснодара».

Видео можно посмотреть в Rutube-канале РПЛ.

Матч проходит в Краснодаре на стадионе «Краснодар Арена». Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступают Максим Гаврилин (Владимир) и Адлан Хатуев (Грозный).

«Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию матча, а также текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Локомотив».

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