«Реал» — «Вальядолид»: Бэйл, Иско и Хамес начнут матч в стартовом составе
Тренерские штабы мадридского «Реала» и «Вальядолида» определились с составами команд на матч 2-го тура испанской Примеры.
«Реал»: Куртуа, Варан, Карвахаль, Марсело, Рамос, Каземиро, Иско, Кроос, Хамес, Бензема, Бэйл.
Запасные: Навас, Начо, Милитао, Вальверде, Васкес, Жуниор, Йович.
«Вальядолид»: Масип, Салису, Начо, Мойяно, Кико, Порро, Феде, Мичел, Плано, Гвардиола, Унал.
Запасные: Лунин, Антоньито, Фернандес, Суарес, Тухами, Рубио, ла Фуэнте.
Встреча пройдёт сегодня, 24 августа, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Вальядолид».
Турнирную таблицу чемпионата Испании можно посмотреть здесь.
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