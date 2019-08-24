«Реал» — «Вальядолид»: Бэйл, Иско и Хамес начнут матч в стартовом составе

Тренерские штабы мадридского «Реала» и «Вальядолида» определились с составами команд на матч 2-го тура испанской Примеры.

«Реал»: Куртуа, Варан, Карвахаль, Марсело, Рамос, Каземиро, Иско, Кроос, Хамес, Бензема, Бэйл.

Запасные: Навас, Начо, Милитао, Вальверде, Васкес, Жуниор, Йович.

«Вальядолид»: Масип, Салису, Начо, Мойяно, Кико, Порро, Феде, Мичел, Плано, Гвардиола, Унал.

Запасные: Лунин, Антоньито, Фернандес, Суарес, Тухами, Рубио, ла Фуэнте.

Встреча пройдёт сегодня, 24 августа, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Вальядолид».

Турнирную таблицу чемпионата Испании можно посмотреть здесь.