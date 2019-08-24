Радимов удалил сообщение о Шюррле, которое написал после поражения «Спартака»
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов удалил сообщение со своей страницы в «Твиттере», в котором сравнил полузащитника московского «Спартака» Андре Шюррле с бывшим хавбеком «Зенита» Клаудио Маркизио.
Пост был опубликован спустя несколько минут после финального свистка в матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Брага» — «Спартак» (1:0).
«Ну что? Шюррле ближе к Маркизио после «Браги»? Ждём Самару, и «Зенит» добавит! А заодно Тиля подайте 1 сентября! Ждём! Там и дадим оценку», — написал тогда Радимов.
Напомним, ранее главный тренер «Зенита-2» сравнил Шюррле с Маркизио во время встречи 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА (2:1). Это сообщение всё ещё доступно на странице специалиста в «Твиттере».
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