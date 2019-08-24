Тренер «Норвича»: игроки «Челси» симулировали травмы и тянули время

Главный тренер «Норвич Сити» Даниэль Фарке прокомментировал поражение в матче 3-го тура чемпионата Англии с «Челси» (2:3).
«Мы были близки к успешному результату, но всё решили мелкие детали. Думаю, что ничья после первого тайма была справедливым итогом.
Были периоды, когда «Челси» оказывал давление и доминировал, но иногда нужно принять, что такая хорошая команда будет иметь преимущество. Мы попали в перекладину и создали несколько моментов, так что была равная игра.
В целом арбитры не оказали решающего значения на результат, но я не согласен с тем, что в конце матча было компенсировано только пять минут. «Челси» – опытная команда, и они тянули время. В последние несколько минут у двух их игроков были судороги, они делали вид, что получили травмы.
Ожидал бы подобного от своих игроков, поэтому не виню соперника. Но если у нас есть VAR и травмы, пожалуйста, добавьте больше времени в конце матча", — приводит слова Фарке TEAMtalk со ссылкой BT Sport.
- 24 августа 2019
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