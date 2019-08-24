Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ливерпуль» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тренер «Норвича»: игроки «Челси» симулировали травмы и тянули время

Тренер «Норвича»: игроки «Челси» симулировали травмы и тянули время
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Норвич Сити» Даниэль Фарке прокомментировал поражение в матче 3-го тура чемпионата Англии с «Челси» (2:3).

«Мы были близки к успешному результату, но всё решили мелкие детали. Думаю, что ничья после первого тайма была справедливым итогом.

Были периоды, когда «Челси» оказывал давление и доминировал, но иногда нужно принять, что такая хорошая команда будет иметь преимущество. Мы попали в перекладину и создали несколько моментов, так что была равная игра.

В целом арбитры не оказали решающего значения на результат, но я не согласен с тем, что в конце матча было компенсировано только пять минут. «Челси» – опытная команда, и они тянули время. В последние несколько минут у двух их игроков были судороги, они делали вид, что получили травмы.

Ожидал бы подобного от своих игроков, поэтому не виню соперника. Но если у нас есть VAR и травмы, пожалуйста, добавьте больше времени в конце матча", — приводит слова Фарке TEAMtalk со ссылкой BT Sport.

Лэмпард: не понравилось, что «Челси» пропустил два гола
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент