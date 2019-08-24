Сульшер — о поражении от «Кристал Пэлас»: соперник забил два очень лёгких гола

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение команды в матче 3-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (1:2).

«Они забили два гола, а мы — только один. Мы играли недостаточного сконцентрированно в атаке, а они забили два очень лёгких гола. Мы доминировали в игре, но не контролировали её.



Мы должны были сыграть лучше в последние пять минут. Мы плохо защищались и поплатились за это. В атаке мы недостаточно испытывали голкипера соперника. Это дорого обошлось нам сегодня.

Два матча — два нереализованных пенальти. Это неотъемлемая часть футбола. Порой такое случается. Я сам не забил несколько 11-метровых. Если будем забивать, это будет уже другая история", — приводит слова Сульшера ВВС.