«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью и догнали «Зенит»

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Краснодаре на стадионе «Краснодар Арена». Обслуживал матч арбитр Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

Счёт был открыт на 5-й минуте. Автором гола стал Гжегож Крыховяк, который отличился дальним ударом. В концовке первого тайма равновесие восстановил Магомед-Шапи Сулейманов, забив головой после передачи Дмитрия Стоцкого.

«Краснодар» и «Локомотив», набрав по 14 очков, догнали «Зенит» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

В 8-м туре «Краснодар» на выезде сыграет с «Уралом». Матч состоится 1 сентября. «Локомотив» дома сыграет с «Ростовом». Встреча пройдёт 31 августа.