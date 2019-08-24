«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью и догнали «Зенит»
В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Краснодаре на стадионе «Краснодар Арена». Обслуживал матч арбитр Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.
Счёт был открыт на 5-й минуте. Автором гола стал Гжегож Крыховяк, который отличился дальним ударом. В концовке первого тайма равновесие восстановил Магомед-Шапи Сулейманов, забив головой после передачи Дмитрия Стоцкого.
«Краснодар» и «Локомотив», набрав по 14 очков, догнали «Зенит» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
В 8-м туре «Краснодар» на выезде сыграет с «Уралом». Матч состоится 1 сентября. «Локомотив» дома сыграет с «Ростовом». Встреча пройдёт 31 августа.
- 24 августа 2019
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