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«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью и догнали «Зенит»

«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью и догнали «Зенит»
Футбол / РПЛ 0

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Краснодаре на стадионе «Краснодар Арена». Обслуживал матч арбитр Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

Счёт был открыт на 5-й минуте. Автором гола стал Гжегож Крыховяк, который отличился дальним ударом. В концовке первого тайма равновесие восстановил Магомед-Шапи Сулейманов, забив головой после передачи Дмитрия Стоцкого.

«Краснодар» и «Локомотив», набрав по 14 очков, догнали «Зенит» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

В 8-м туре «Краснодар» на выезде сыграет с «Уралом». Матч состоится 1 сентября. «Локомотив» дома сыграет с «Ростовом». Встреча пройдёт 31 августа.

Россия - Премьер-Лига. 7-й тур
24 августа 2019, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
1 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 – Крыховяк – 5, 1:1 – Сулейманов – 43
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