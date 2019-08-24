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Салах с пенальти удвоил преимущество «Ливерпуля» в матче с «Арсеналом»

Салах с пенальти удвоил преимущество «Ливерпуля» в матче с «Арсеналом»
Футбол / Англия 0

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Арсенал» хозяева увеличили преимущество на 49-й минуте – 2:0. Гол на счету нападающего Мохамеда Салаха.

3-й тур АПЛ стартовал в пятницу, 23 августа. «Астон Вилла» на своём поле победила «Эвертон» со счётом 2:0.

24 августа «Челси» в гостях обыграл «Норвич Сити» – 3:2, «Манчестер Юнайтед» дома уступил «Кристал Пэлас» – 1:2, «Шеффилд Юнайтед» на своём поле потерпел поражение от «Лестер Сити» – 1:2, «Саутгемптон» на выезде победил «Брайтон энд Хоув Альбион» – 2:0, «Уотфорд» дома проиграл «Вест Хэм Юнайтед» – 1:3.

Тур завершится в воскресенье, 25 августа, матчами «Борнмут» – «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур» – «Ньюкасл Юнайтед» и «Вулверхэмптон» – «Бёрнли».

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