Болельщики «Краснодара» освистали Смолова
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов был освистан фанатами «Краснодара», когда покидал поле на 84-й минуте выездного матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги.
Напомним, Смолов выступал за «Краснодар» с 2015 по 2018 год.
Для Фёдора эта встреча стала уже шестой в чемпионате России в сезоне-2019/20. Ранее 29-летний футболист помог «железнодорожникам» в матчах с «Динамо» (2:1), «Уралом» (4:0), «Крыльями Советов» (2:1), ЦСКА (0:1) и «Тамбовом» (2:1). В активе форварда 2 забитых мяча.
В 8-м туре Премьер-Лиги «Локомотив» 31 августа на своём поле сыграет с «Ростовом», а «Краснодар» 1 сентября в гостях встретится с «Уралом».
Посмотреть турнирную таблицу российского первенства можно на «Чемпионате».
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