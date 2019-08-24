«Ливерпуль» повёл со счётом 3:0 в игре с «Арсеналом» после прохода Салаха. Видео

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Арсенал» хозяева довели счёт до 3:0 на 58-й минуте. Второй гол во встрече записал в свой актив нападающий Мохамед Салах.



Салах получил передачу от Фабиньо в центре поля, на скорости прошёл по правому флангу, ворвался в штрафную и точно пробил в дальний угол.

Видео доступно на «Чемпионате».

3-й тур АПЛ стартовал в пятницу, 23 августа. «Астон Вилла» на своём поле победила «Эвертон» со счётом 2:0.



24 августа «Челси» в гостях обыграл «Норвич Сити» – 3:2, «Манчестер Юнайтед» дома уступил «Кристал Пэлас» – 1:2, «Шеффилд Юнайтед» на своём поле потерпел поражение от «Лестер Сити» – 1:2, «Саутгемптон» на выезде победил «Брайтон энд Хоув Альбион» – 2:0, «Уотфорд» дома проиграл «Вест Хэм Юнайтед» – 1:3.



Тур завершится в воскресенье, 25 августа, матчами «Борнмут» – «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур» – «Ньюкасл Юнайтед» и «Вулверхэмптон» – «Бёрнли».