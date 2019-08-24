Торрейра сократил разницу в счёте в матче «Ливерпуль» – «Арсенал» до 3:1. Видео

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Арсенал» гости на 85-й минуте забили свой первый гол, сократив отставание до 1:3. Отличился полузащитник Лукас Торрейра.
Обыграв соперника в штрафной эффектным финтом, Торрейра мощно пробил в дальний угол.
Видео доступно на «Чемпионате».
3-й тур АПЛ стартовал в пятницу, 23 августа. «Астон Вилла» на своём поле победила «Эвертон» со счётом 2:0.
24 августа «Челси» в гостях обыграл «Норвич Сити» – 3:2, «Манчестер Юнайтед» дома уступил «Кристал Пэлас» – 1:2, «Шеффилд Юнайтед» на своём поле потерпел поражение от «Лестер Сити» – 1:2, «Саутгемптон» на выезде победил «Брайтон энд Хоув Альбион» – 2:0, «Уотфорд» дома проиграл «Вест Хэм Юнайтед» – 1:3.
Тур завершится в воскресенье, 25 августа, матчами «Борнмут» – «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур» – «Ньюкасл Юнайтед» и «Вулверхэмптон» – «Бёрнли».
- 24 августа 2019
-
22:15
-
22:00
-
21:56
-
21:53
-
21:51
-
21:41
-
21:34
-
21:33
-
21:22
-
21:21
-
21:16
-
21:10
-
20:57
-
20:57
-
20:54
-
20:47
-
20:44
-
20:41
-
20:39
-
20:32
-
20:25
-
20:19
-
20:17
-
20:06
-
20:06
-
19:55
-
19:48
-
19:47
-
19:44
-
19:34
-
19:24
-
19:21
-
19:08
-
19:06
-
18:59