«Уфа» показала эмоции футболистов после победы над «Зенитом»

Пресс-служба «Уфы» показала эмоции футболистов после победы в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:0). Для башкирского клуба победа над командой из Санкт-Петербурга стала первой в истории.

Автором единственного гола стал полузащитник «Уфы» Даниил Фомин, отправивший мяч в ворота команды из Санкт-Петербурга на 79-й минуте. Результативную передачу в актив записал нападающий Ловро Бизяк.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» «Уфы».

Для «Зенита» это поражение стало первым в нынешнем сезоне. В предыдущих шести турах сине-бело-голубые одержали четыре победы и дважды сыграли вничью.



«Зенит», набрав 14 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Уфа» (10) занимает девятое место.