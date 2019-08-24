«Уфа» показала эмоции футболистов после победы над «Зенитом»
Пресс-служба «Уфы» показала эмоции футболистов после победы в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:0). Для башкирского клуба победа над командой из Санкт-Петербурга стала первой в истории.
Автором единственного гола стал полузащитник «Уфы» Даниил Фомин, отправивший мяч в ворота команды из Санкт-Петербурга на 79-й минуте. Результативную передачу в актив записал нападающий Ловро Бизяк.
Видео можно посмотреть в «Твиттере» «Уфы».
Для «Зенита» это поражение стало первым в нынешнем сезоне. В предыдущих шести турах сине-бело-голубые одержали четыре победы и дважды сыграли вничью.
«Зенит», набрав 14 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Уфа» (10) занимает девятое место.
Победный гол в контратаке — в видеообзоре матча «Уфа» — «Зенит»
- 24 августа 2019
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