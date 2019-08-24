Удар Локадии в штангу с трёх метров – в обзоре матча «Брайтон» – «Саутгемптон»

«Саутгемптон» на выезде победил «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 2:0 в матче 3-го тура английской Премьер-лиги. Счёт на 55-й минуте открыл полузащитник гостей Мусса Дженепо. А на 90+1-й его партнёр по команде, полузащитник Нейтан Редмонд, удвоил перевес «Саутгемптона».

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3-й тур АПЛ стартовал в пятницу, 23 августа. «Астон Вилла» на своём поле победила «Эвертон» со счётом 2:0.



24 августа «Челси» в гостях обыграл «Норвич Сити» – 3:2, «Манчестер Юнайтед» дома уступил «Кристал Пэлас» – 1:2, «Шеффилд Юнайтед» на своём поле потерпел поражение от «Лестер Сити» – 1:2, «Уотфорд» дома проиграл «Вест Хэм Юнайтед» – 1:3, «Ливерпуль» на своём поле победил «Арсенал» – 3:1.



Тур завершится в воскресенье, 25 августа, матчами «Борнмут» – «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур» – «Ньюкасл Юнайтед» и «Вулверхэмптон» – «Бёрнли».