Сёмин: «Краснодар» — фаворит, мы не пропустили его вперёд

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ничейный результат матча 7-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1).



«Мы работали и готовились играть по другой схеме, но провести все 90 минут не смог Алексей Миранчук, не вышел Игнатьев, поэтому всё решали накануне. Но я доволен, хотя мы могли сыграть лучше. Футболисты были дисциплинированы, хорошо работали. Одно очко в Краснодаре — это движение вперед. «Краснодар» — фаворит, мы не пропустили его вперёд. Положительных моментов много.



Мы на долгое время теряли инициативу. Нам не удавалось отбирать мяч в стадии развития атак «Краснодара». Если первые 30 минут все шло отлично, то затем соперник переломил ситуацию.



Мы тоже потеряли двух футболистов за день, а сколько травм было до этого. Но «Краснодар» сделал серьёзные покупки, поэтому я считаю их фаворитами. То, что произошла осечка в Греции, такое бывает. «Краснодар» попал в режим, при котором невозможно победить — восемь матчей подряд через два дня на третий. Как можно составлять такой календарь для команд в еврокубках? В прошлом году такая же ситуация была у нас. Команды, которые выступают в Европе, защищают честь страны и должны иметь нормальный календарь для восстановления. Удачи «Краснодару» в ответной игре. Сделайте чудо!» — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

Сулейманов: у нас было больше моментов, чем у «Локомотива», но это футбол