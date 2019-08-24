Эмери: «Арсенал» проиграл «Ливерпулю», но может сохранять оптимизм

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал поражение со счётом 1:3 в выездном матче 3-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».
«В первом тайме мы действовали слаженно. Мы были хороши в позиционных атаках и создали несколько моментов. Пенальти во втором тайме ослабил нас. Наша команда хорошо отреагировала, когда счёт стал 0:2. Нам нужно было атаковать и воспользоваться другим моментом в матче.
Да, мы разочарованы, что проиграли со счётом 1:3, но глядя на некоторых футболистов, можем сохранять оптимизм. Нам нужно улучшить владение мячом и лучше сопротивляться давлению, но «Ливерпуль» делает это лучше всех.
Мы должны быть реалистами, но при этом мы можем к ним приблизиться. Без учёта результата, я сегодня видел хорошие отрезки в нашем исполнении», — приводит слова Эмери BBC.
- 24 августа 2019
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