Эмери: «Арсенал» проиграл «Ливерпулю», но может сохранять оптимизм

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал поражение со счётом 1:3 в выездном матче 3-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».

«В первом тайме мы действовали слаженно. Мы были хороши в позиционных атаках и создали несколько моментов. Пенальти во втором тайме ослабил нас. Наша команда хорошо отреагировала, когда счёт стал 0:2. Нам нужно было атаковать и воспользоваться другим моментом в матче.

Да, мы разочарованы, что проиграли со счётом 1:3, но глядя на некоторых футболистов, можем сохранять оптимизм. Нам нужно улучшить владение мячом и лучше сопротивляться давлению, но «Ливерпуль» делает это лучше всех.

Мы должны быть реалистами, но при этом мы можем к ним приблизиться. Без учёта результата, я сегодня видел хорошие отрезки в нашем исполнении», — приводит слова Эмери BBC.