Матвеев: после неприятного поражения в Греции «Краснодар» выдал хороший матч

Тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал ничейный результат матча 7-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1).
«Матч был сложным, но мы сегодня показали хороший уровень игры. Наверное, игра напомнила прошлый сезон. Радостно, что, несмотря на такой график, мы показали хороший уровень подготовки и хорошее качество игры. Матч начался не очень просто для нас, мы пропустили мяч. Команда быстро среагировала и начала действовать активнее. Считаю, что мы были немного ближе к победе, чем «Локомотив».
Мы работаем в обычном режиме, идём от игры к игре. Да, мы пропустили много мячей в Греции, но ничего страшного, мы идём дальше. Радует, что после такого неприятного поражения мы выдали довольно хороший матч. Стадион собрался и поддержал нас, это было очень важно. Не сомневаемся, что во вторник стадион будет так же забит. Мы постараемся перевернуть представление о том, что всё уже закончено. В футболе много таких примеров. Мы хотим, чтобы люди пришли и поддержали нас.
Признаться, такая схема «Локомотива» была немного неожиданной для нас. Но мы не в первый раз играем с командами, которые действуют в три центральных защитника. Это нам привычно, мы быстро перестроились.
Мы много совещаемся и думаем, кого лучше поставить или, наоборот, убрать. Сегодня выбор пал на Матвея. Главное, чтобы команда была вместе в трудные минуты и исправляла свои ошибки.
Мы ждём Ари, возможно, во вторник. Есть надежда, что Мартынович восстановится к «Уралу» или к домашней игре с «Крыльями Советов». Скопинцев полностью готов, и он готовится с нами к каждому матчу, просто сегодня не получилось выйти на замену.
Что касается трансферов, то жаль, что мы потеряли Кабелла. Возможно, кого-то мы ещё приобретём. Есть такие планы», — передаёт слова Матвеева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
- 24 августа 2019
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