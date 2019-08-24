Матвеев: Берг очень полезен для «Краснодара»

Тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал ничейный результат матча 7-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1), а также оценил игру нападающего Маркуса Берга.



«Это первый матч, который нам понравился с точки зрения взаимодействия. Мы рассматриваем матчи под одним углом, кто-то — под другим. Многие негативно отзываются о Берге, но мы считаем, что он очень полезен нам. Он приносит пользу, нам хочется его поддержать. Он хорошо делает своё дело. Люди должны просто посмотреть на него под другим углом», — передаёт слова Матвеева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

33-летний Берг перешёл в «Краснодар» в июле 2019 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провёл четыре матча в чемпионате России и результативными действиями не отметился.