Матвеев: Берг очень полезен для «Краснодара»

Тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал ничейный результат матча 7-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1), а также оценил игру нападающего Маркуса Берга.
«Это первый матч, который нам понравился с точки зрения взаимодействия. Мы рассматриваем матчи под одним углом, кто-то — под другим. Многие негативно отзываются о Берге, но мы считаем, что он очень полезен нам. Он приносит пользу, нам хочется его поддержать. Он хорошо делает своё дело. Люди должны просто посмотреть на него под другим углом», — передаёт слова Матвеева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
33-летний Берг перешёл в «Краснодар» в июле 2019 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провёл четыре матча в чемпионате России и результативными действиями не отметился.
- 24 августа 2019
-
23:42
-
23:40
-
23:36
-
23:31
-
23:29
-
23:28
-
23:19
-
23:11
-
23:08
-
23:03
-
22:49
-
22:41
-
22:24
-
22:21
-
22:21
-
22:15
-
22:00
-
21:56
-
21:53
-
21:51
-
21:41
-
21:34
-
21:33
-
21:22
-
21:21
-
21:16
-
21:10
-
20:57
-
20:57
-
20:54
-
20:47
-
20:44
-
20:41
-
20:39
-
20:32