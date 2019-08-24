Гол Крыховяка и ответ Сулейманова — в видеообзоре матча «Краснодар» — «Локо»
В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал «Локомотив». Встреча состоялась в Краснодаре и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого мяча стал полузащитник «железнодорожников» Гжегож Крыховяк, отличившийся на 5-й минуте. Перед свистком на перерыв счёт сравнял нападающий «быков» Магомед-Шапи Сулейманов, голевой пас отдал защитник Дмитрий Стоцкий.
Видео можно посмотреть на канале Премьер-Лиги в Rutube.
«Краснодар», набрав 14 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Локомотив» (14) занимает второе место. Первую тройку замыкает «Зенит» (14).
В 8-м туре «Локомотив» 31 августа на своём поле сыграет с «Ростовом», а «Краснодар» 1 сентября в гостях встретится с «Уралом».
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Два участника Лиги чемпионов сыграли вничью.
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