«Бордо» обыграл «Дижон» в чемпионате Франции, «Анже» разгромил «Метц»

В матче 3-го тура французской Лиги 1 «Дижон» принимал «Бордо». Встреча прошла в Дижоне на стадионе «Гастон Жерар» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Автором первого мяча стал нападающий «Бордо» Хваный Чо, отличившийся на 11-й минуте. В начале второго тайма преимущество гостей увеличил защитник Лорис Бенито.
В другом матче 3-го тура чемпионата Франции «Анже» принимал «Метц». Встреча состоялась в Анже на стадионе «Жан-Буин» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Первый гол забил нападающий «Анже» Фарид Эль-Мелали на 4-й минуте. Перед свистком на перерыв преимущество хозяев увеличил полузащитник Батист Сантамария. На 67-й минуте форвард Рашид Алиуи довёл счёт до разгромного.
Результаты других матчей 3-го тура Лиги 1
«Амьен» — «Нант» — 1:2
«Брест» — «Реймс» — 1:0.
- 24 августа 2019
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