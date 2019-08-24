Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Бордо» обыграл «Дижон» в чемпионате Франции, «Анже» разгромил «Метц»

«Бордо» обыграл «Дижон» в чемпионате Франции, «Анже» разгромил «Метц»
Футбол / Франция 0

В матче 3-го тура французской Лиги 1 «Дижон» принимал «Бордо». Встреча прошла в Дижоне на стадионе «Гастон Жерар» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал нападающий «Бордо» Хваный Чо, отличившийся на 11-й минуте. В начале второго тайма преимущество гостей увеличил защитник Лорис Бенито.

Франция - Лига 1. 3-й тур
24 августа 2019, суббота. 21:00 МСК
Дижон
Дижон
0 : 2
Бордо
Бордо
0:1 – Чо – 11, 0:2 – Бенито – 47

В другом матче 3-го тура чемпионата Франции «Анже» принимал «Метц». Встреча состоялась в Анже на стадионе «Жан-Буин» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Первый гол забил нападающий «Анже» Фарид Эль-Мелали на 4-й минуте. Перед свистком на перерыв преимущество хозяев увеличил полузащитник Батист Сантамария. На 67-й минуте форвард Рашид Алиуи довёл счёт до разгромного.

Франция - Лига 1. 3-й тур
24 августа 2019, суббота. 21:00 МСК
Анже
Анже
3 : 0
Метц
Метц
1:0 – Эль-Мелали – 4, 2:0 – Сантамария – 43, 3:0 – Алиуи – 67

Результаты других матчей 3-го тура Лиги 1

«Амьен» — «Нант» — 1:2

«Брест» — «Реймс» — 1:0.

Франция - Лига 1. 3-й тур
24 августа 2019, суббота. 21:00 МСК
Амьен
Амьен
1 : 2
Нант
Нант
0:1 – Кулибали – 53, 1:1 – Зунгу – 71, 1:2 – Саймон – 84
Удаления: Дибасси, 30 – нет
Франция - Лига 1. 3-й тур
24 августа 2019, суббота. 21:00 МСК
Брест
Брест
1 : 0
Реймс
Реймс
1:0 – Шарбонье – 86
Неймару скучно жить в футболе. Он перестал видеть игру глазами ребёнка
И эта вселенская тоска заставляет его лениво скандалить со всеми.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент