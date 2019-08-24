«Бордо» обыграл «Дижон» в чемпионате Франции, «Анже» разгромил «Метц»

В матче 3-го тура французской Лиги 1 «Дижон» принимал «Бордо». Встреча прошла в Дижоне на стадионе «Гастон Жерар» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал нападающий «Бордо» Хваный Чо, отличившийся на 11-й минуте. В начале второго тайма преимущество гостей увеличил защитник Лорис Бенито.

В другом матче 3-го тура чемпионата Франции «Анже» принимал «Метц». Встреча состоялась в Анже на стадионе «Жан-Буин» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Первый гол забил нападающий «Анже» Фарид Эль-Мелали на 4-й минуте. Перед свистком на перерыв преимущество хозяев увеличил полузащитник Батист Сантамария. На 67-й минуте форвард Рашид Алиуи довёл счёт до разгромного.

Результаты других матчей 3-го тура Лиги 1

«Амьен» — «Нант» — 1:2



«Брест» — «Реймс» — 1:0.