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Дубль Инсинье принёс победу «Наполи» в матче с «Фиорентиной»

Дубль Инсинье принёс победу «Наполи» в матче с «Фиорентиной»
Футбол / Италия 0

В матче 1-го тура чемпионата Италии флорентийская «Фиорентина» уступила неаполитанскому «Наполи» со счётом 3:4. Встреча состоялась во Флоренции на стадионе «Артемио Франки».

Счёт был открыт на 9-й минуте, отличился Эрик Пульгар, реализовавший пенальти. В конце первого тайма гости вышли вперёд благодаря голам Дриса Мертенса и Инсинье, который реализовал 11-метровый. В начале второго тайма хозяева отыгрались. Автором гола стал Никола Миленкович с паса Пульгара. Через несколько минут третий гол в ворота «Фиорентины» забил Хосе Кальехон, которому ассистировал Инсинье. На 65-й минуте счёт вновь сравнял Кевин-Принс Боатенг. Победу «Наполи» принёс гол Инсинье на 67-й минуте.

Во 2-м туре «Наполи» на выезде сыграет с «Ювентусом». Матч состоится 31 августа.

Италия - Серия А. 1-й тур
24 августа 2019, суббота. 21:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
3 : 4
Наполи
Неаполь
1:0 – Пульгар – 9 (пен), 1:1 – Мертенс – 38, 1:2 – Инсинье – 42 (пен), 2:2 – Миленкович – 51, 2:3 – Кальехон – 56, 3:3 – Боатенг – 65, 3:4 – Инсинье – 67
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