Дубль Инсинье принёс победу «Наполи» в матче с «Фиорентиной»

В матче 1-го тура чемпионата Италии флорентийская «Фиорентина» уступила неаполитанскому «Наполи» со счётом 3:4. Встреча состоялась во Флоренции на стадионе «Артемио Франки».
Счёт был открыт на 9-й минуте, отличился Эрик Пульгар, реализовавший пенальти. В конце первого тайма гости вышли вперёд благодаря голам Дриса Мертенса и Инсинье, который реализовал 11-метровый. В начале второго тайма хозяева отыгрались. Автором гола стал Никола Миленкович с паса Пульгара. Через несколько минут третий гол в ворота «Фиорентины» забил Хосе Кальехон, которому ассистировал Инсинье. На 65-й минуте счёт вновь сравнял Кевин-Принс Боатенг. Победу «Наполи» принёс гол Инсинье на 67-й минуте.
Во 2-м туре «Наполи» на выезде сыграет с «Ювентусом». Матч состоится 31 августа.
- 24 августа 2019
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