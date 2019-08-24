Дубль Инсинье принёс победу «Наполи» в матче с «Фиорентиной»

В матче 1-го тура чемпионата Италии флорентийская «Фиорентина» уступила неаполитанскому «Наполи» со счётом 3:4. Встреча состоялась во Флоренции на стадионе «Артемио Франки».

Счёт был открыт на 9-й минуте, отличился Эрик Пульгар, реализовавший пенальти. В конце первого тайма гости вышли вперёд благодаря голам Дриса Мертенса и Инсинье, который реализовал 11-метровый. В начале второго тайма хозяева отыгрались. Автором гола стал Никола Миленкович с паса Пульгара. Через несколько минут третий гол в ворота «Фиорентины» забил Хосе Кальехон, которому ассистировал Инсинье. На 65-й минуте счёт вновь сравнял Кевин-Принс Боатенг. Победу «Наполи» принёс гол Инсинье на 67-й минуте.

Во 2-м туре «Наполи» на выезде сыграет с «Ювентусом». Матч состоится 31 августа.