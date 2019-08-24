Намли: нам нужно было показать, что «Краснодар» всё ещё играет на хорошем уровне

Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли дал комментарий после домашнего матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:1).
«Несмотря на то, что сегодня не выиграли, я считаю, что мы хорошо поработали. Сопернику повезло в начале встречи, они забили быстрый мяч, но нам всё же удалось отыграться. С конца второго тайма мы уже контролировали ход игры, но нам, конечно, нужно было использовать голевые моменты.
У нас много хороших игроков в составе, поскольку мы играем часто, тренер решает, какие футболисты выйдут на поле с первых минут, а какие на замену. Даже на замене я стараюсь принести максимальную пользу команде. Считаю, что сегодня провёл довольно неплохой матч. У меня даже был голевой момент, просто я плохо обработал мяч. После провальной игры с «Олимпиакосом» нам нужно было показать, что мы всё ещё играем на хорошем уровне.
Я атакующий полузащитник, это моё привычное место на поле. Я рад оказаться на своей привычной позиции. Тренер всегда решает, где я буду играть. В прошлых матчах он видел меня фланговым нападающим, но я готов играть и там, и там. Сегодня я недоволен только тем, что не смог забить в конце. Жаль, что я не воспользовался хорошим голевым моментом», — передаёт слова Намли корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
- 24 августа 2019
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