Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гурцкая: не видел, чтобы Каррера и Глушаков поругались, как Черчесов и Денисов

Гурцкая: не видел, чтобы Каррера и Глушаков поругались, как Черчесов и Денисов
Футбол / РПЛ 0

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился воспоминаниями о конфликте между бывшим главным тренером московского «Спартака» Массимо Каррерой и экс-капитаном команды Денисом Глушаковым.

«Я не видел, чтобы Каррера и Глушаков поругались, как Черчесов и Денисов. Такого конфликта не было. Глушаков хотел быть главным в чемпионстве.

Была ли проблема в контракте? Наверное, Денис не любит меня, или Марко Трабукки, или Массимо Карреру, но мы были категорически против такого контракта. И по сумме, и по сроку. Каррера хотел, чтобы Глушаков продлил контракт — «1+1» или «2+1». Клуб должен был как-то воздействовать", — сказал Гурцкая в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, что Каррера перевёл Глушакова в дубль за то, что хавбек лайкнул стихотворение с критикой в адрес итальянца.

Агент: Каррере невозможно было навязать покупку игрока
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент