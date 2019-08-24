Гурцкая: не видел, чтобы Каррера и Глушаков поругались, как Черчесов и Денисов

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился воспоминаниями о конфликте между бывшим главным тренером московского «Спартака» Массимо Каррерой и экс-капитаном команды Денисом Глушаковым.



«Я не видел, чтобы Каррера и Глушаков поругались, как Черчесов и Денисов. Такого конфликта не было. Глушаков хотел быть главным в чемпионстве.

Была ли проблема в контракте? Наверное, Денис не любит меня, или Марко Трабукки, или Массимо Карреру, но мы были категорически против такого контракта. И по сумме, и по сроку. Каррера хотел, чтобы Глушаков продлил контракт — «1+1» или «2+1». Клуб должен был как-то воздействовать", — сказал Гурцкая в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, что Каррера перевёл Глушакова в дубль за то, что хавбек лайкнул стихотворение с критикой в адрес итальянца.