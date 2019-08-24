Сулейманов: счёт 0:4 в матче с «Олимпиакосом» ещё не приговор, всякое может быть

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал ничейный результат матча 7-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1), а также поделился ожиданиями от ответной встречи плей-офф раунда Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».

«Это мой второй гол головой, помню ещё «Анжи» забивал. Вандерсон покатил мяч Стоцкому, он был на ударной позиции, но не собирался бить. Я рванул к воротам, он подал туда, я ударил головой и попал в ближний угол.



Конечно, я хочу играть, но нет разницы, выхожу я на 15 минут или на весь матч. В любом случае я буду выкладываться на максимум. Повторюсь, я хочу играть, этого у меня не отнимешь.



Что касается ответного матча с „Олимпиакосом“, надо продолжать верить. Есть много историй про камбэки. Главное, чтобы после игры мы сказали, что на поле мы действительно оставили все силы. Я думаю, что такой счёт ещё не приговор, всякое может быть. Сейчас самое главное восстановиться, а на что надавить и как играть, подскажет тренерский штаб.



Не могу сказать про «Олимпиакос», что это команда с супер игроками, которые показывают что-то из ряда вон выходящее. Я думаю, что тогда был не наш день. Было неправильным решением идти в атаку, но это опыт. В последующих играх мы будем уже опытнее в этом плане.

Откуда у меня седые волосы? У меня уже давно такое, но я не знаю, почему они появляются", — передаёт слова Сулейманова корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.