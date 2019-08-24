Намли: у «Краснодара» нет времени сидеть и унывать из-за 0:4 с «Олимпиакосом»

Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли после домашней встречи 7-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:1) сказал, что его команда должна подойти с правильным настроем к ответному матчу раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (0:4 — первая встреча).

«В матче в Греции мы совершили слишком много ошибок. Мы принимали неправильные решения, отдали мяч сопернику, сами много теряли мяч, проигрывали единоборства. Вся эта череда ошибок привела к отрицательному результату. Такое происходит в футболе, не стоит отчаиваться. Нельзя просто махнуть рукой на ответный матч, потому что футбол все любят за его непредсказуемость.

Безусловно, мы были расстроены этим результатом. Возможно, можно найти много причин для того, чтобы объяснить такой счёт. Мы все взрослые люди, профессионалы. Нам нужно принять этот результат и идти дальше. Каждый матч важен для нас, нам не стоит сидеть и унывать, у нас нет на это времени. Команде нужно собраться и продемонстрировать хороший футбол. Думаю, сегодня у нас это получилось. «Локомотив» — сильная команда, они всегда борются за чемпионство, играют в еврокубках, но я думаю, что мы были сегодня немного лучше.

Конечно, несмотря на такой календарь, у нас ещё есть силы. Мы обязательно используем их в ответной встрече. Мы не первую неделю играем в таком графике и уже понемногу привыкаем к нему. Лично мне достаточно непривычно играть так, потому что, когда я играл в Голландии, у нас не было так много матчей подряд. Нам всем нужно стараться играть лучше даже в таких условиях. Несмотря на плохой результат в первом матче, он не должен давить на нас. Когда мы выйдем на поле во вторник, мы забудем о счёте и матче в Греции, мы выйдем на поле и отдадим все силы, чтобы добиться положительного результата», — передаёт слова Намли корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

«Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» на своём поле 27 августа, начало встречи — в 22:00 мск.