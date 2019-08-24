«Валенсия» проиграла «Сельте», Черышев провёл весь матч на скамейке запасных

В матче 2-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Валенсию». Встреча прошла в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий «Сельты» Габриэль Фернандес, отправивший мяч в ворота соперника на 15-й минуте. Результативную передачу в актив записал полузащитник Денис Суарес.

Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев провёл весь матч на скамейке запасных.

В другом матче 2-го тура чемпионата Испании «Хетафе» принимал «Атлетик» из Бильбао. Встреча состоялась в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 1:1.

Первый мяч забил полузащитник «Атлетика» Рауль Гарсия на 6-й минуте после передачи хавбека Андера Капы. До перерыва счёт сравнял форвард «Хетафе» Хайме Мата, голевой пас отдал защитник Марк Кукурелья.