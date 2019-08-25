«Ливерпуль» впервые в своей истории выиграл 12 матчей АПЛ подряд

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» со счётом 3:1. Мерсисайдцы с учётом прошлого сезона выиграли 12-й матч в АПЛ подряд, что произошло впервые в истории клуба, сообщается в «Твиттере» статистического портала Opta.

Данная победная серия стала лучшей для «Ливерпуля» с тех пор, как была образована Премьер-лига. Клубный рекорд красных также составляет 12 побед подряд. Эту серию клуб выдал в 1990 году при Кенни Далглише.

«Ливерпуль», набрав 9 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. В 4-м туре мерсисайдцы сыграют с «Бёрнли». Встреча состоится 31 августа в Бёрнли на стадионе «Терф Мур».



Календарь матчей английской Премьер-лиги можно посмотреть на «Чемпионате».