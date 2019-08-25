Берг: люди любят критиковать, но на это не стоит сильно обращать внимание

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг дал комментарий после домашнего матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:1).
«Сегодня было очень тяжёлое начало, «Локомотив» забил быстрый гол, затем нам пришлось отыгрываться. Первые 20-30 минут были не лучшими для нас, но нам удалось переломить ход матча. В дальнейшем мы уже контролировали игру и действовали увереннее. Наверно, мы даже заслуживали победы сегодня.
Люди любят критиковать, у них всегда есть свое мнение. Если они недовольны результатом, они могут говорить негативные вещи. Думаю, что на это не стоит сильно обращать внимание, нужно просто дальше тренироваться и играть. Возможно, они правы, если мы говорим об игре в Греции. Это была большая неудача с нашей стороны.
Что касается лично меня, я всегда стараюсь играть хорошо. Я новичок в команде, и для меня всё это не очень просто. Наша команда постепенно набирает обороты, становится сильнее. Эта игра в Греции выбивается из общей череды наших неплохих матчей. 4:0 это очень плохой результат, нам будет очень сложно.
Мы сами загнали себя в угол в первом матче, но футбол такая игра, где всё возможно. Нам нужно выйти на поле и хорошо играть с первой же минуты. Я верю в команду и хороший результат. Матч с «Локомотивом» показал, что мы можем играть на высоком уровне против сильной команды», — приводит слова Берга корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
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