Крыховяк: рад, что мне удалось забить «Краснодару»

Польский полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал ничейный результат матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

«Я рад, что мне удалось забить. Знаю, что мы можем играть гораздо лучше. Матч с «Краснодаром» был тяжёлым. Алексей Миранчук не играл с первых минут, нам пришлось изменить привычную схему.

Русский язык для меня пятый, но не самый сложный. Я говорю по-польски, это мне помогает", — передаёт слова Крыховяка корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

«Краснодар», набрав 14 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Локомотив» (14) занимает второе место. Первую тройку замыкает «Зенит» (14).



В 8-м туре «Локомотив» 31 августа на своём поле сыграет с «Ростовом», а «Краснодар» 1 сентября в гостях встретится с «Уралом».