Крыховяк: рад, что мне удалось забить «Краснодару»

Польский полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал ничейный результат матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).
«Я рад, что мне удалось забить. Знаю, что мы можем играть гораздо лучше. Матч с «Краснодаром» был тяжёлым. Алексей Миранчук не играл с первых минут, нам пришлось изменить привычную схему.
Русский язык для меня пятый, но не самый сложный. Я говорю по-польски, это мне помогает", — передаёт слова Крыховяка корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
«Краснодар», набрав 14 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Локомотив» (14) занимает второе место. Первую тройку замыкает «Зенит» (14).
В 8-м туре «Локомотив» 31 августа на своём поле сыграет с «Ростовом», а «Краснодар» 1 сентября в гостях встретится с «Уралом».
- 25 августа 2019
-
00:58
-
00:51
-
00:43
-
00:38
-
00:25
-
00:14
-
00:07
- 24 августа 2019
-
23:55
-
23:42
-
23:40
-
23:36
-
23:31
-
23:29
-
23:28
-
23:19
-
23:11
-
23:08
-
23:03
-
22:49
-
22:41
-
22:24
-
22:21
-
22:21
-
22:15
-
22:00
-
21:56
-
21:53
-
21:51
-
21:41
-
21:34
-
21:33
-
21:22
-
21:21
-
21:16
-
21:10