Зидан: я буду счастлив, если Хамес останется в «Реале»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан объяснил своё решение включить колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса в стартовый состав в матче 2-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (1:1).



«Хамес находится в хорошей форме. Я буду счастлив, если он останется в «Реале», – приводит слова Зидана Football Italia со ссылкой на AS.

Родригес перешёл в «Реал» из «Монако» летом 2014 года. Последние два сезона хавбек провёл на правах аренды в мюнхенской «Баварии». Действующие чемпионы немецкой Бундеслиги могли выкупить его за фиксированную сумму, но отказались от такой возможности.

Нынешним летом интерес к 28-летнему хавбеку проявляли «Наполи» и «Атлетико», но «Реал» решил не расставаться с футболистом.