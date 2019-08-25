Зидан: я буду счастлив, если Хамес останется в «Реале»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан объяснил своё решение включить колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса в стартовый состав в матче 2-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (1:1).
«Хамес находится в хорошей форме. Я буду счастлив, если он останется в «Реале», – приводит слова Зидана Football Italia со ссылкой на AS.
Родригес перешёл в «Реал» из «Монако» летом 2014 года. Последние два сезона хавбек провёл на правах аренды в мюнхенской «Баварии». Действующие чемпионы немецкой Бундеслиги могли выкупить его за фиксированную сумму, но отказались от такой возможности.
Нынешним летом интерес к 28-летнему хавбеку проявляли «Наполи» и «Атлетико», но «Реал» решил не расставаться с футболистом.
Зидан: «Реал» заслужил три очка в матче с «Вальядолидом»
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