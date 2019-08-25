Защитник «Алавеса» Марипан перешёл в «Монако»

Защитник «Алавеса» Гильермо Марипан перешёл в «Монако». Футболиста купили за € 18 млн.
«Мы рады приветствовать Гильермо в «Монако ». Он – защитник, который продемонстрировал свой потенциал и индивидуальность в испанской лиге, а также в сборной Чили. Мы убеждены, что Гильермо найдёт здесь всё, что ему нужно, чтобы продолжать прогрессировать и помогать «Монако» достигать своих целей", — сказано в официальном заявлении пресс-службы «Монако».
Контракт чилийца рассчитан сроком на 5 лет.
Марипан является воспитанником футбольного клуба «Универсидад Католика». В 2012 году Гильермо дебютировал в чилийской Примере в матче с «Кобресаль». В 2015 году забил свои первые голы в матче с «О’Хиггинс». Вместе с «Универсидад Католика» дважды выигрывал чемпионат и Суперкубок Чили. Марипан стал футболистом «Алавеса» летом 2017 года. В этом же году Гильермо дебютировал в сборной Чили. В 2018 в матче с Румынией забил свой первый гол в составе сборной.
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