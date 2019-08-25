«Стена» Шапи, мощная заставка и Быстров в гостях. Фото с «Краснодар» — «Локо»

24 августа в Краснодаре на стадионе «Краснодар Арена» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью со счётом 1:1. Обслуживал матч арбитр Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

Счёт был открыт на 5-й минуте. Автором гола стал Гжегож Крыховяк, который отличился дальним ударом. В концовке первого тайма равновесие восстановил Магомед-Шапи Сулейманов, забив головой после передачи Дмитрия Стоцкого.



«Краснодар» и «Локомотив», набрав по 14 очков, догнали «Зенит» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.



В 8-м туре «Краснодар» на выезде сыграет с «Уралом». Матч состоится 1 сентября. «Локомотив» дома сыграет с «Ростовом». Встреча пройдёт 31 августа.

Лучшие кадры с матча «Краснодар» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.