Григорян: мы ничего не сделали, чтобы уйти от банальности

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал матч 7-го тура чемпионата России против «Динамо» (0:2).



«Все слишком банально и просто. У нас момент у Килина в первом тайме и во втором тайме у Тетрашивили, но ноль голов. У них полумомент у Филиппа: исполнительское мастерство – там сидит. Мы допустили ошибку в развитии атаки, Шелия часто нас выручал, но в моменте ошибся – 0:2.



Мы не сделали ничего для того, чтобы уйти от этой банальности: победило мастерство. Без какого-то игрового преимущества. Если не предлагать сопернику что-то другое, то так и будет.



Чтобы нивелировать преимущество в классе, нужно предлагать более агрессивный футбол и более агрессивные действия.



Кто за это отвечает? Конечно, главный тренер. Главный тренер вообще за всё отвечает.



Хотелось бы спросить: а за что отвечают игроки?



У нас есть игроки из ФНЛ, чью зарплату нужно умножить на очень много нулей, чтобы получить Филиппа. А его я сегодня видел один раз в игре, когда он гол забивал. Наверное, это стоит столько?



Нужно сказать, что сами по себе деньги в футбол не играют, можно противостоять командам с более высоким мастерством. Если не брать результат, то никто же не скажет, что «Динамо» имело преимущество. Но в этом то и весь смысл. Если тренеру удается, то команда нивелирует это преимущество в классе. Если тренеру это не удается, то сами знаете что», – приводит слова Григоряна пресс-служба «Тамбова».

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