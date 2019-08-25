Монтелла: почему пять судей не могут посмотреть видеозапись?

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Монтелла остался недоволен поражением в матче 1-го тура Серии А с «Наполи» (3:4).



«Обидно, что результат именно такой. Многое можно обсуждать бесконечно, но некоторые вещи просто не укладываются в голове.



Очевидно, что Мертенс симулировал, почему пять судей не могут посмотреть видеозапись и увидеть это? Поэтому хватит называть Федерико Кьезу «ныряльщиком», с нас довольно.



Одно очко точно не поменяло бы картину, но я зол. Злость присутствует, потому что ошибки случаются, но я не понимаю, почему один момент тянет на пенальти, а другой – нет. Просто не понимаю.



Арбитр сказал, что он ясно видел нарушение на Мертенсе. Но теперь есть же VAR, почему не обратиться к нему?



Ирония в том, что тебе проще принять ошибку, когда VAR отсутствует. Я принимал и намного худшие ошибки, когда был игроком, потому что ошибки случаются. Но я не могу понять, почему видеопомощник не вмешался в этой ситуации.



Я не согласен с правилом игры рукой, но оно есть, и ему нужно следовать. Я могу не соглашаться, но оно есть. Однако случай с Мертенсом я вообще не могу понять. Думаю, завтра после повторного просмотра эпизода я буду еще злее», – приводит слова Монтеллы Sky Sport Italia.

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