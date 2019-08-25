Анчелотти пожаловался на поведение болельщиков «Фиорентины»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал итоги матча с «Фиорентиной» (4:3) в стартовом туре чемпионата Италии.



«У нас не получалось играть в обороне, это очевидно. Мы были медленны в прессинге, но, когда «Фиорентина» немного сбросила темп, нам удалось хорошо контролировать мяч. Пропустили три гола, но забили четыре на выезде, что является хорошим результатом.



Здесь никогда нашей команде не было легко, это напряжённая и часто враждебная атмосфера. Но после 90 минут оскорблений и ругательств я повернулся к фанатам и предложил им просто пойти домой, видя, что уже поздно. Конечно, не очень приятно слышать оскорбления на протяжении всего матча, особенно учитывая, что мой отец был большим поклонником клуба. Я снимаю шляпу перед большинством болельщиков «Фиорентины», но прямо за моей скамейкой сидело несколько идиотов», — приводит слова Анчелотти Sky Sport Italia.

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