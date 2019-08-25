Хавбек «Уфы» Фомин: радуются все – город, болельщики

Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин рассказал о том, как забил свой гол в матче с «Зенитом» (1:0) в седьмом туре чемпионата России.
«Эмоции только положительные. Сами всё видели, радуются все – город, болельщики. Приятно побеждать, а уж тем более чемпиона России.
Порадовались с командой. Без всякого шампанского, ведь только 7-й тур. Мой гол? Это была быстрая атака, я получил пас от Бизяка. Подумал, что неудачно обработал мяч, а потом пробил и забил. Всё само получилось. Голы на старте сезона? Это всё благодаря партнерам, атмосфера хорошая в команде. Мне все доверяют. Очень рад здесь оказаться», — приводит слова Фомина Pro Sport Story.
Для башкирского клуба победа над командой из Санкт-Петербурга стала первой в истории. Ранее «Уфа» и «Зенит» встречались на поле в 10 матчах. Семь побед одержал петербургский клуб, трижды была зафиксирована ничья.
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