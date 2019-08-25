Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тоттенхэм Хотспур» — «Ньюкасл». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Левандовски о контракте с «Баварией»: вероятность подписания 95%

Левандовски о контракте с «Баварией»: вероятность подписания 95%
Футбол / Германия 0

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски считает, что новый контракт с немецким клубом будет подписан в ближайшее время.

«Заключена ли новая сделка? Пока нет, но вероятность нового контракта высока, может быть, 95 процентов», — приводит слова Левандовского Sky Sports.

Напомним, что в прошедшем накануне матче 2-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Шальке-04» (3:0) поляк оформил хет-трик. Его действующий контракт с мюнхенцами истекает в 2021 году.

Роберт помимо выступлений за «Баварию» играл в «Дельте», «Легии», «Зниче», «Лехе», «Боруссии». Левандовски является чемпионом Польши, чемпионом Германии, финалистом Лиги чемпионов. Семь раз был назван лучшим футболистом года в Польше. В 2018 году получил звание лучшего бомбардира квалификации ЧМ, забив 16 голов.

Левандовски: Бундеслига — непростой чемпионат, нужно всегда быть готовым
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент