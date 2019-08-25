Голы Зе Луиша и Мареги — в видеообзоре матча «Бенфика» — «Порту»
В матче 3-го тура чемпионата Португалии лиссабонская «Бенфика» уступила «Порту» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Обслуживал матч арбитр Мануэл Жорже Соуза, которому ассистировали на линиях Нуну Мансу и Сержиу Жезуш.
Счёт был открыт в середине первого тайма, на 22-й минуте. Автором гола стал бывший нападающий московского «Спартака» Зе Луиш, он забил пятый гол в пяти матчах за «драконов». В концовке встречи второй гол в ворота «Бенфики» провёл Мусса Марега. Голевой передачей отметился Отавио.
«Порту», набрав шесть очков, вышел на первое место в турнирной таблице португальского национального чемпионата. «Бенфика» (6) — на 2-м месте.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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