Форвард «Уфы» Емельянов: обыграть «Зенит» — возможно, такое раз в жизни даётся

Нападающий «Уфы» Данила Емельянов дал комментарий после победы со счётом 1:0 в домашнем матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Когда обыгрываешь «Зенит», впечатления у всех шикарные. Это неописуемо. Возможно, такое раз в жизни даётся. Рад, что мне именно в этом клубе выпала такая возможность. Спасибо всем болельщикам, что поддерживали нас.

Когда вышел один на один, не поверил, если честно. Если бы был более хладнокровным, таким же как, например, Даниил Фомин, который забил победный гол, то, может быть, я бы ещё продвинулся вперёд несколько метров и послал мяч в угол, а так, пробил в ближний угол, но Андрей Лунев вытащил.

Присутствие Станислава Черчесова не сказалось на игре. Он у нас уже был в Австрии на матче, так что хорошо, что приезжает. Два раза приехал — два раза мы победили. Пусть почаще приезжает. Может быть, для кого-то это была лишняя мотивация. Я попал в основную команду, у меня её выше крыши, так что для меня это обыденность.

«Уфа» обыграла «Ростов» и «Зенит», которые до этого не проигрывали? Какая бы команда к нам ни приезжала, при наших трибунах, при наших болельщиках мы просто отдаём все силы, бог нас награждает, и мы побеждаем. Будем во всех домашних матчах играть на 100 процентов, так же как и в гостевых», — сказал Емельянов.

Видео можно посмотреть на канале «Уфы» в YouTube.