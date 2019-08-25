Варан: «Реал» заслуживал лучшего результата в матче с «Вальядолидом»
Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан прокомментировал результат матча 2-го тура испанской Примеры с «Вальядолидом» (1:1).
«Мы играли очень хорошо и заслуживали лучшего результата, но продолжим работать над собой. Мы могли забить больше, но возникли проблемы. Нападающие справились хорошо. Видимо, им немного не хватило удачи и точности. В любом случае, нужно сохранять позитивный настрой и продолжать становиться лучше», — приводит слова Варана AS.
«Реал», набрав 4 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Вальядолид» (4) — третье.
В 3-м туре испанского первенства «Вальядолид» 31 августа на выезде сыграет с «Леванте», а «Реал» 1 сентября в гостях встретится с «Вильярреалом».
Зидан: «Реал» заслужил три очка в матче с «Вальядолидом»
- 25 августа 2019
-
10:26
-
10:24
-
10:15
-
10:00
-
09:58
-
09:57
-
09:31
-
09:30
-
09:11
-
08:58
-
08:28
-
07:55
-
07:07
-
05:56
-
05:31
-
04:30
-
04:20
-
04:01
-
03:26
-
03:10
-
02:36
-
02:15
-
01:40
-
01:25
-
00:58
-
00:51
-
00:43
-
00:38
-
00:25
-
00:14
-
00:07
- 24 августа 2019
-
23:55
-
23:42
-
23:40
-
23:36
Партнерский контент