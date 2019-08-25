Варан: «Реал» заслуживал лучшего результата в матче с «Вальядолидом»

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан прокомментировал результат матча 2-го тура испанской Примеры с «Вальядолидом» (1:1).



«Мы играли очень хорошо и заслуживали лучшего результата, но продолжим работать над собой. Мы могли забить больше, но возникли проблемы. Нападающие справились хорошо. Видимо, им немного не хватило удачи и точности. В любом случае, нужно сохранять позитивный настрой и продолжать становиться лучше», — приводит слова Варана AS.



«Реал», набрав 4 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Вальядолид» (4) — третье.



В 3-м туре испанского первенства «Вальядолид» 31 августа на выезде сыграет с «Леванте», а «Реал» 1 сентября в гостях встретится с «Вильярреалом».

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