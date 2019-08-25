Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тоттенхэм Хотспур» — «Ньюкасл». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Рашфорд подвергся оскорблениям в соцсетях после нереализованного пенальти

Рашфорд подвергся оскорблениям в соцсетях после нереализованного пенальти
Футбол / Англия 0

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд подвергся оскорблениям в социальных сетях после того, как не сумел реализовать пенальти в матче 3-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:2), сообщает The Guardian.

По информации источника, пользователи с нескольких аккаунтов в «Твиттере» использовали в адрес Рашфорда оскорбительное слово, имеющее отношение к расизму. Напомним, ранее в аналогичной ситуации оказался полузащитник «красных дьяволов» Поль Погба, не реализовавший 11-метровый удар в матче 2-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (1:1).

Ранее руководство социальной сети заявило, что намерено пристально следить за аккаунтами темнокожих игроков, чтобы предотвратить случаи проявления расизма.

Рашфорд не смог сравнять счёт за «МЮ», пробив с пенальти в штангу «КП». Видео
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент