Рашфорд подвергся оскорблениям в соцсетях после нереализованного пенальти
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд подвергся оскорблениям в социальных сетях после того, как не сумел реализовать пенальти в матче 3-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:2), сообщает The Guardian.
По информации источника, пользователи с нескольких аккаунтов в «Твиттере» использовали в адрес Рашфорда оскорбительное слово, имеющее отношение к расизму. Напомним, ранее в аналогичной ситуации оказался полузащитник «красных дьяволов» Поль Погба, не реализовавший 11-метровый удар в матче 2-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (1:1).
Ранее руководство социальной сети заявило, что намерено пристально следить за аккаунтами темнокожих игроков, чтобы предотвратить случаи проявления расизма.
Рашфорд не смог сравнять счёт за «МЮ», пробив с пенальти в штангу «КП». Видео
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